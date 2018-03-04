В Миассе молодежь на BMW врезалась в столб, возвращаясь из ночного клуба

Внедорожник BMW на высокой скорости слетел с дороги и врезался в столб. Очевидцы вызвали «скорую» и бросились вытаскивать людей из салона.

Авария произошла в ночь на 4 марта в Миассе на проспекте Октября. В иномарке находились девушка и двое парней. Девушка была за рулем. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас она в коме. Также госпитализирован еще один пассажир — у него черепно-мозговая травма и переломы. Второй пассажир остался цел, сообщили в ГИБДД Миасса.

Горожане живо обсуждают это ДТП в соцсетях. По словам очевидцев, компания возвращалась ночью из клуба. Предположительно, все были пьяные.

«Они “подрезали” другие машины на дороге, ехали очень быстро. Кому-то “моргнули” фарами, чтобы их пропустили. А потом улетели в столб», пишут очевидцы в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».