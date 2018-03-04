Два человека погибли на пожаре в Ангарске
Всего с начала этого года на пожарах погибли 65 человек.
Всего с начала этого года на пожарах погибли 65 человек.
В МЧС отмечают, что обстановка с гибелью людей на пожарах в Иркутской области остается сложной. С начала года уже погибли 65 человек. Ущерб, причиненный огнем, составил более 30 млн. рублей. Так, в Ангарске, в 15 микрорайоне в субботу горела однокомнатная квартира на пятом этаже в многоквартирном доме. Огнеборцы во время тушения обнаружили на пору двух погибших. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем, возможно при курении.
Напомним, 2 марта в Хомутово погибла молодая женщина, которая поднялась на второй этаж своего дома за документами, но назад вернуться уже не смогла — огонь перекрыл ей проход к лестнице. Двое ее детей и муж успели эвакуироваться.
— Многих трагедий можно было бы избежать, если бы граждане серьезнее относились к своей безопасности, — рассказывают в ГУ МЧС России по Иркутской области. — Распространение пожара невозможно предсказать. Однако использование автономных пожарных извещателей может спасти не одну жизнь. Они определяют даже незначительный источник возгорания или задымления и подают пронзительный сигнал, который способен разбудить даже глубоко спящего человека.
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