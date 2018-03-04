Два человека погибли на пожаре в Ангарске

В МЧС отмечают, что обстановка с гибелью людей на пожарах в Иркутской области остается сложной. С начала года уже погибли 65 человек. Ущерб, причиненный огнем, составил более 30 млн. рублей. Так, в Ангарске, в 15 микрорайоне в субботу горела однокомнатная квартира на пятом этаже в многоквартирном доме. Огнеборцы во время тушения обнаружили на пору двух погибших. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем, возможно при курении.

Напомним, 2 марта в Хомутово погибла молодая женщина, которая поднялась на второй этаж своего дома за документами, но назад вернуться уже не смогла — огонь перекрыл ей проход к лестнице. Двое ее детей и муж успели эвакуироваться.