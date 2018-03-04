Гражданка Молдовы задержана на армяно-грузинской границе
58-летняя женщина разыскивалась в Молдове по обвинению в торговле людьми.
58-летняя женщина разыскивалась в Молдове по обвинению в торговле людьми.
КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. На
Женщина была доставлена в отделение полиции из отдела пограничного контроля на
«Гражданка Молдавии Зоя П. 1960 года рождения разыскивается правоохранительными органами молдавского города Дондюшаны по обвинению в торговле людьми», — сообщает Sputnik Армения со ссылкой на информацию, размещенную на сайте ведомства.
Иные подробности не сообщаются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.