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12:31 (мск), источник: Sputnik.md

Гражданка Молдовы задержана на армяно-грузинской границе

58-летняя женщина разыскивалась в Молдове по обвинению в торговле людьми.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. На армяно-грузинской границе задержана гражданка Молдовы, разыскиваемая на родине по делу о торговле людьми, сообщает пресс-служба полиции Армении.
Женщина была доставлена в отделение полиции из отдела пограничного контроля на армяно-грузинской границе «Баграташен».

«Гражданка Молдавии Зоя П. 1960 года рождения разыскивается правоохранительными органами молдавского города Дондюшаны по обвинению в торговле людьми», — сообщает Sputnik Армения со ссылкой на информацию, размещенную на сайте ведомства.

Иные подробности не сообщаются.

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