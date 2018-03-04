Гражданка Молдовы задержана на армяно-грузинской границе

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. На армяно-грузинской границе задержана гражданка Молдовы, разыскиваемая на родине по делу о торговле людьми, сообщает пресс-служба полиции Армении.

Женщина была доставлена в отделение полиции из отдела пограничного контроля на армяно-грузинской границе «Баграташен».