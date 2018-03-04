Замглавы Минтруда: все пострадавшие при пожаре на Карабатане получат компенсации
Жертвами пожара на Карабатане стали семь человек, пострадали трое. Все рабочие были застрахованы.
Жертвами пожара на Карабатане стали семь человек, пострадали трое. Все рабочие были застрахованы.
АСТАНА, 4 мар — Sputnik. Компенсации получат как семьи погибших, так и все пострадавшие при пожаре в общежитии на газотурбинной станции Карабатан в Атырауской области, заверил
Чиновник в настоящее время находится в Атырауской области в составе Комиссии по расследованию несчастного случая. В состав комиссии вошли представители министерства внутренних дел, министерства здравоохранения и акимата Атырауской области, работодателя и профсоюзов.
«Вчера побывал на месте трагедии, встретился с очевидцами и работниками строительной компании. Встретился с родными погибшиx. Навестил в больнице пострадавших. Их состояние, к счастью, стабильное, у них незначительные ожоги, они получают лечение», — сообщил Альтаев на своей странице в Facebook.
По его словам, все сотрудники компании, на территории которой произошла ЧС, были застрахованы.
Поэтому и пострадавшие рабочие, и родственники погибших получат материальную помощь. Сейчас решается вопрос о скорейшей выплате компанией компенсаций семьям пострадавших.
«Функционирование других общежитий приостановлено, пока мы не выясним, соответствуют ли они требованиям безопасности. Решено временно приостановить работы и отправить людей по месту проживания, до восстановления состояния общежитий в соответствии с нормами РК или же приобретение другого помещения для жилья», — написал Альтаев.
250 человек, проживающих в вахтовом городке, отправлены по месту жительства, насчет остальных вопрос отправки прорабатывается.
Заработная плата на этот период за ними сохраняется.
Пожар в общежитии в 40 километрах от Атырау вспыхнул в девятом часу утра в пятницу, 2 марта. В контейнерах, оборудованных под жилье, находились около двух десятков рабочих ночной смены. На месте были найдены тела шести погибших. Еще один человек скончался в больнице.
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