Замглавы Минтруда: все пострадавшие при пожаре на Карабатане получат компенсации

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 мар — Sputnik. Компенсации получат как семьи погибших, так и все пострадавшие при пожаре в общежитии на газотурбинной станции Карабатан в Атырауской области, заверил вице-министр труда и социальной защиты Нуржан Альтаев.

Чиновник в настоящее время находится в Атырауской области в составе Комиссии по расследованию несчастного случая. В состав комиссии вошли представители министерства внутренних дел, министерства здравоохранения и акимата Атырауской области, работодателя и профсоюзов.

Читайте также Названы имена погибших и пострадавших в пожаре в общежитии на Карабатане

«Вчера побывал на месте трагедии, встретился с очевидцами и работниками строительной компании. Встретился с родными погибшиx. Навестил в больнице пострадавших. Их состояние, к счастью, стабильное, у них незначительные ожоги, они получают лечение», — сообщил Альтаев на своей странице в Facebook.

По его словам, все сотрудники компании, на территории которой произошла ЧС, были застрахованы.

Поэтому и пострадавшие рабочие, и родственники погибших получат материальную помощь. Сейчас решается вопрос о скорейшей выплате компанией компенсаций семьям пострадавших.

«Функционирование других общежитий приостановлено, пока мы не выясним, соответствуют ли они требованиям безопасности. Решено временно приостановить работы и отправить людей по месту проживания, до восстановления состояния общежитий в соответствии с нормами РК или же приобретение другого помещения для жилья», — написал Альтаев.

250 человек, проживающих в вахтовом городке, отправлены по месту жительства, насчет остальных вопрос отправки прорабатывается.

Заработная плата на этот период за ними сохраняется.