59-летний мужчина погиб в результате нападения собаки в Костанае
Пострадавший был госпитализирован с укусами на теле.
Пострадавший был госпитализирован с укусами на теле.
Инцидент произошел на территории одного из предприятий. На 59-летнего мужчину напала собака, сообщает alau.kz. Пострадавшего доставили в Костанайскую областную больницу. По словам главного врача учреждения Юрия Моисеева, мужчина поступил с укусами на теле.
«Его сразу же положили в реанимацию. Не приходя в сознание, он скончался», — сообщил Юрий Моисеев.
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