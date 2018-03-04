Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия хлопнет дверью»: Гордон развеял мечты «Нафтогаза»
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Семенович в прозрачной юбке показала несовершенства фигуры
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Снигирь впервые появилась на публике с возлюбленным – СМИ
Максим Фадеев похудел и оделся в спортшик – СМИ
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
13:05 (мск), источник: 365info.kz

59-летний мужчина погиб в результате нападения собаки в Костанае

Пострадавший был госпитализирован с укусами на теле.

Источник: 365info.kz

Инцидент произошел на территории одного из предприятий. На 59-летнего мужчину напала собака, сообщает alau.kz. Пострадавшего доставили в Костанайскую областную больницу. По словам главного врача учреждения Юрия Моисеева, мужчина поступил с укусами на теле.

«Его сразу же положили в реанимацию. Не приходя в сознание, он скончался», — сообщил Юрий Моисеев.

В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что по факту смерти 59-летнего жителя города Житикары вследствие укусов собаки ведется досудебное расследование. В отношении руководителя предприятия, на котором работал потерпевший, возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Торегали Тореали сидит на допинге - бывший продюсер певца
Путин: Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы
Свобода от дачи: почему горожане не покупают загородные дома
На трассе Москва — Киев из-за снегопада образовалась пробка
Представитель Гребенщикова призвал не беспокоить семью артиста
Британец выжил после удара током в 11 тысяч вольт
СМИ: скончался футболист итальянского клуба «Фиорентина»
Ученые объяснили, почему для пар важно держаться за руки
Спорт
Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот Международный совет футбольных ассоциаций принял два ключевых для будущего футбола решения - официально одобрены были система видеоповторов, а также четвертая замена
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь