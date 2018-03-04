59-летний мужчина погиб в результате нападения собаки в Костанае

Инцидент произошел на территории одного из предприятий. На 59-летнего мужчину напала собака, сообщает alau.kz. Пострадавшего доставили в Костанайскую областную больницу. По словам главного врача учреждения Юрия Моисеева, мужчина поступил с укусами на теле.



«Его сразу же положили в реанимацию. Не приходя в сознание, он скончался», — сообщил Юрий Моисеев.