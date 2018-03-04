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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Фура уронила два столба на дорогу в Копейске

Опоры ЛЭП чудом не свалились на припаркованные рядом легковушки.

Грузовик выехал с проезжей части и врезался в столб ЛЭП. Опора свалилась и проводами потянула за собой другую.

Авария произошла 3 марта в Копейске возле ТРК «Слава». По словам очевидцев, столбы упали прямо между припаркованными у обочины машинами, чудом никого не задев. Провода оборвались, но свет в ближайших домах не погас.

Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. По предварительной версии, фуру занесло на скользкой дороге, и водитель не смог выправить руль.

В аварии никто не пострадал.

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