Фура уронила два столба на дорогу в Копейске
Опоры ЛЭП чудом не свалились на припаркованные рядом легковушки.
Опоры ЛЭП чудом не свалились на припаркованные рядом легковушки.
Грузовик выехал с проезжей части и врезался в столб ЛЭП. Опора свалилась и проводами потянула за собой другую.
Авария произошла 3 марта в Копейске возле ТРК «Слава». По словам очевидцев, столбы упали прямо между припаркованными у обочины машинами, чудом никого не задев. Провода оборвались, но свет в ближайших домах не погас.
Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. По предварительной версии, фуру занесло на скользкой дороге, и водитель не смог выправить руль.
В аварии никто не пострадал.
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