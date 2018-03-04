Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымчанка рассказала, как Крым на самом деле вошел в состав РФ
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Максим Галкин показал, как его дочь выглядела в полтора года
Новый вид мошенничества лишает россиян квартир
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Располневшую Надежду Савченко сравнили с Ким КардашьянПользователи соцсетей высмеяли располневшую депутата Верховной рады Надежду Савченко.
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации»
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Украина заплатит США 1 млрд $ за железную дорогу
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Снигирь впервые появилась на публике с возлюбленным – СМИ
Максим Фадеев похудел и оделся в спортшик – СМИ
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
13:33 (мск), источник: Informburo.kz

Участникам перестрелки в Мангистауской области вынесли приговор

По материалам дела, между двумя группами молодых людей в посёлке Курык возник конфликт. Они устроили перестрелку возле продуктового магазина.

Источник: Informburo.kz

Участникам перестрелки в селе Курык Мангистауской области, во время которой пострадали восемь человек, вынесли приговор, сообщает lada.kz.

Согласно материалам уголовного дела, перестрелка произошла между двумя группами молодых людей. Один из участников группировки выстрелил в воздух, второй начал стрелять по молодым людям. В потасовке пострадали восемь человек, шесть из них госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Дело о перестрелке рассматривал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области Гафур Шаров. Он приговорил стрелявшего по людям к 11 годам лишения свободы. Ещё одному участнику досталось четыре года. В отношении третьего нападавшего назначен условный срок — два года. Приговор вступил в законную силу.

Перестрелка в селе Курык Мангистауской области произошла в ночь на 18 июля. По информации ДВД Мангистауской области, шесть человек в возрасте от 20 до 23 лет были ранены из дробовика.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Полторанин выиграл этап кубка мира по лыжным гонкам
Путин: Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы
Свобода от дачи: почему горожане не покупают загородные дома
На трассе Москва — Киев из-за снегопада образовалась пробка
Представитель Гребенщикова призвал не беспокоить семью артиста
Британец выжил после удара током в 11 тысяч вольт
СМИ: скончался футболист итальянского клуба «Фиорентина»
Ученые объяснили, почему для пар важно держаться за руки
Спорт
Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот Международный совет футбольных ассоциаций принял два ключевых для будущего футбола решения - официально одобрены были система видеоповторов, а также четвертая замена
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь