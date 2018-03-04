Участникам перестрелки в Мангистауской области вынесли приговор

Источник: Informburo.kz

Участникам перестрелки в селе Курык Мангистауской области, во время которой пострадали восемь человек, вынесли приговор, сообщает lada.kz.

Согласно материалам уголовного дела, перестрелка произошла между двумя группами молодых людей. Один из участников группировки выстрелил в воздух, второй начал стрелять по молодым людям. В потасовке пострадали восемь человек, шесть из них госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Дело о перестрелке рассматривал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области Гафур Шаров. Он приговорил стрелявшего по людям к 11 годам лишения свободы. Ещё одному участнику досталось четыре года. В отношении третьего нападавшего назначен условный срок — два года. Приговор вступил в законную силу.