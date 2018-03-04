Участникам перестрелки в Мангистауской области вынесли приговор
По материалам дела, между двумя группами молодых людей в посёлке Курык возник конфликт. Они устроили перестрелку возле продуктового магазина.
По материалам дела, между двумя группами молодых людей в посёлке Курык возник конфликт. Они устроили перестрелку возле продуктового магазина.
Участникам перестрелки в селе Курык Мангистауской области, во время которой пострадали восемь человек, вынесли приговор, сообщает lada.kz.
Согласно материалам уголовного дела, перестрелка произошла между двумя группами молодых людей. Один из участников группировки выстрелил в воздух, второй начал стрелять по молодым людям. В потасовке пострадали восемь человек, шесть из них госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Дело о перестрелке рассматривал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области Гафур Шаров. Он приговорил стрелявшего по людям к 11 годам лишения свободы. Ещё одному участнику досталось четыре года. В отношении третьего нападавшего назначен условный срок — два года. Приговор вступил в законную силу.
Перестрелка в селе Курык Мангистауской области произошла в ночь на 18 июля. По информации ДВД Мангистауской области, шесть человек в возрасте от 20 до 23 лет были ранены из дробовика.
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