Вербовщик ИГ из Средней Азии приговорен к колонии в Адыгее
Мужчина получил 4 года колонии в Адыгее за переправку прихожан мечети в Сирию для ведения боевых действий на стороне террористов.
Мужчина получил 4 года колонии в Адыгее за переправку прихожан мечети в Сирию для ведения боевых действий на стороне террористов.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Суд вынес приговор выходцу из Средней Азии, обвиняемому в пособничестве терроризму и незаконном обороте оружия.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные УФСБ по Адыгее, 28-летний Абдусалом Абдужаборзода приговорен к четырем годам колонии за вербовку и переправку прихожан мечети в Сирию для ведения боевых действий на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Мужчина вербовал и переправлял прихожан мечети Тахтамукайского района Адыгеи из числа уроженцев
«В мобильных средствах связи Абдусалома выявлены пропагандистские материалы международной террористической организации ИГ, а также история посещения
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности — склонение, вербовка или иное вовлечение) и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, добавили в ведомстве.
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