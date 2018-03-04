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14:37 (мск), источник: Sputnik

Вербовщик ИГ из Средней Азии приговорен к колонии в Адыгее

Мужчина получил 4 года колонии в Адыгее за переправку прихожан мечети в Сирию для ведения боевых действий на стороне террористов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Суд вынес приговор выходцу из Средней Азии, обвиняемому в пособничестве терроризму и незаконном обороте оружия.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные УФСБ по Адыгее, 28-летний Абдусалом Абдужаборзода приговорен к четырем годам колонии за вербовку и переправку прихожан мечети в Сирию для ведения боевых действий на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Мужчина вербовал и переправлял прихожан мечети Тахтамукайского района Адыгеи из числа уроженцев Центрально-Азиатского региона в Сирию для ведения боевых действий на стороне террористов.

«В мобильных средствах связи Абдусалома выявлены пропагандистские материалы международной террористической организации ИГ, а также история посещения интернет-сайтов, свидетельствующая о его намерении вылететь в Турцию 23 апреля 2017 года», — отметили в управлении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности — склонение, вербовка или иное вовлечение) и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, добавили в ведомстве.

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