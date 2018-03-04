Двухэтажный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода
Двухэтажный деревянный дом сгорел в субботу в центре Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Двухэтажный деревянный дом сгорел в субботу в центре Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Как пояснил собеседник агентства, дом по улице Октябрьская областного центра был заброшен. Причины возгорания устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.