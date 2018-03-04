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4 марта, источник: НТА-Приволжье

Двухэтажный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода

Двухэтажный деревянный дом сгорел в субботу в центре Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Как пояснил собеседник агентства, дом по улице Октябрьская областного центра был заброшен. Причины возгорания устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

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