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14:47 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС: в Слониме на пожаре в жилом доме эвакуировали более 40 человек

Подробности пожара в жилом доме в Слониме, где едва был спасен хозяин горевшей квартиры, радио Sputnik Беларусь сообщил официальный представитель УМЧС по Гродненской области Иван Микьянец.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире четырехэтажного дома в Слониме по улице 1-ой Семилетки поступило в субботу, 3 марта в 19:52 вечера от соседей. К месту вызова были направлены четыре автоцистерны и автолестница. По прибытию спасатели зафиксировали задымление в подъезде. Источником была квартира на первом этаже.

«В жилой комнате работниками МЧС был обнаружен и спасен хозяин квартиры, который с ожогами 1,2,3 степени спины, плеч и кистей рук — 25% тела — и отравлением продуктами горения госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Его состояние оценивается, как тяжелое. С вышележащих этажей эвакуирован 41 человек, из них 8 детей» — сообщил Микьянец.

В результате пожара уничтожены постельные принадлежности и кровать, закопчены стены, потолок и имущество в квартире. Хозяин квартиры, пенсионер 1943 года рождения соседями характеризовался положительно. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

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