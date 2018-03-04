МЧС: в Слониме на пожаре в жилом доме эвакуировали более 40 человек

Источник: Sputnik.by

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире четырехэтажного дома в Слониме по улице 1-ой Семилетки поступило в субботу, 3 марта в 19:52 вечера от соседей. К месту вызова были направлены четыре автоцистерны и автолестница. По прибытию спасатели зафиксировали задымление в подъезде. Источником была квартира на первом этаже.

«В жилой комнате работниками МЧС был обнаружен и спасен хозяин квартиры, который с ожогами 1,2,3 степени спины, плеч и кистей рук — 25% тела — и отравлением продуктами горения госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Его состояние оценивается, как тяжелое. С вышележащих этажей эвакуирован 41 человек, из них 8 детей» — сообщил Микьянец.