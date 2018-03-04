Жуткая трагедия: уроженка Молдовы и ее годовалый сын погибли под колесами электрички
Наша соотечественница переходила железнодорожные пути, ребенок умер на месте, мать — в больнице.
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Наша соотечественница переходила железнодорожные пути, ребенок умер на месте, мать — в больнице.
Трагический случай произошел 3 марта в Москве: уроженка Молдовы и ее годовалый сын попали под электричку в районе станции «Щербинка». От полученных травм ребенок скончался на месте, а его мать была госпитализирована, сообщает ТАСС.
Пострадавшая также скончалась некоторое время спустя уже в больнице, сообщает unimedia.info. По предварительной версии, женщина переходила железнодорожные пути с коляской перед приближающейся электричкой. Сейчас Следственный комитет Росии проводит расследование по этому факту.
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