На разваливающемся доме по Гагарина введен режим ЧС
Жить в доме запрещено. Для 300 обитателей общежития подыскивают временное пристанище — новых квартир не обещают.
Жить в доме запрещено. Для 300 обитателей общежития подыскивают временное пристанище — новых квартир не обещают.
На разваливающемся доме в Ленинском районе Челябинска введен режим ЧС местного значения — доступ людей к общежитию должен быть ограничен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги заседания городской КЧС.
Для ликвидации последствий ЧС создан оперативный штаб под руководством первого заместителя главы Юрия Параничева. Заседать он должен ежедневно.
Напомним, 28 февраля в квартире первого этажа в общежитии по Гагарина, 53 с количеством проживающих около 300 человек провалился пол. По результатам обследования установлено, что «строительные конструкции получили существенные повреждения с явным сверхнормативным отклонением и возможным лавинообразным обрушением».
«Комиссия приняла решение ввести на доме режим ЧС местного уровня, ограничить доступ людей к помещениям, где произошло разрушение, ограничить доступ к самому дому на безопасном расстоянии, а также уточнить список граждан, зарегистрированных в общежитии», — говорится в сообщении.
Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям поручено определить потребность в предоставлении жилых помещений для размещения собственников и нанимателей, проживающих в жилых помещениях данного дома, уведомить их всех о невозможности дальнейшего проживания в доме и организовать расселение. Организовать и подготовить пункт временного размещения граждан должна администрация Ленинского района.
Их же квартиры в аварийном доме, как поняли граждане, планируется оценить и выплатить денежную компенсацию.
Между тем, у многих комнаты в указанном доме — единственное жилье. Например, Виктория приобрела 17-метровую комнату на средства материнского капитала, и доли в ней принадлежат, кроме нее и супруга, двум их несовершеннолетним детям, кстати, в семье на подходе третий ребенок. «С вопросом, как нам поступать в такой ситуации, когда дети рискуют остаться без жилья, я обратилась в опеку. Там мне пообещали, что если будут затронуты интересы детей, молчать не станут», — рассказала женщина.
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