Автомобиль «сложился» от удара о столб в Ташкенте
По счастливому стечению обстоятельств водители остались живы; однако они получили различные травмы, поэтому были госпитализированы.
По счастливому стечению обстоятельств водители остались живы; однако они получили различные травмы, поэтому были госпитализированы.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В воскресенье, 4 марта, серьезная авария произошла в Юнусабадском районе Ташкента.
Как сообщает
Авария произошла на улице Шарафа Рашидова напротив «Транстехбутлаш».
По всей вероятности, столкновение было очень сильным, поскольку Nexia отлетела в столб и от удара буквально сложилась пополам.
По счастливому стечению обстоятельств оба водителя — 1995 года рождения — остались живы. Однако они получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения.
В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.
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