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4 марта, источник: РИА Крым

В Ялте река вышла из берегов и подтопила частные дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма из-за обильных весенних осадков река вышла из берегов и частично потопила близлежащие дома. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Накануне в службу спасения поступила информация о частичном подтоплении, в связи с обильными осадками, близлежащей территории по улице Ленина в Ялте. Были оповещены муниципальные службы города. В ходе мониторинга оперативной группой 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым было установлено, что на данный момент ситуация с подтоплением стабилизировалась, осадки ушли естественным путем», — уточняется в сообщении.

Кроме того, спасатели взяли на особый контроль реки Бахчисарайского и Симферопольского района, а также в крымской столице. «Специалисты МЧС Крыма осуществляют контроль за притоком и сбросом воды в Крымских водохранилищах», — уточняют в МЧС.

Кроме того, по приказу министра чрезвычайных ситуаций Республики Сергея Шахова, на базе чрезвычайного ведомства созданы оперативные группы для мониторинга на наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления прилегающих территорий в черте населенного пункта. Специалисты в составе группы отслеживают уровень воды на различных участках, и мониторят состояние русел рек и пропускной режим водоемов.

«Специалисты МЧС Крыма находятся в постоянной боевой готовности к оперативному реагированию на различные чрезвычайные происшествия, в том числе и ликвидации угрозы ЧП связанных с весенним пропуском паводковых вод, и обильным выпадением осадков — цитирует пресс-служба главу ведомства. — Ситуация с подъемом воды в основных реках полуострова находится на строгом контроле МЧС Крыма».

В чрезвычайном ведомстве призывают сотрудников ЖКХ и муниципальных органов власти уделить особое внимание состоянию дренажных систем, очистке от мусора ливневых канализаций и проверке работоспособности коллекторов и насосных станций.

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