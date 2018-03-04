В Ялте река вышла из берегов и подтопила частные дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма
«Накануне в службу спасения поступила информация о частичном подтоплении, в связи с обильными осадками, близлежащей территории по улице Ленина в Ялте. Были оповещены муниципальные службы города. В ходе мониторинга оперативной группой 2-го
Кроме того, спасатели взяли на особый контроль реки Бахчисарайского и Симферопольского района, а также в крымской столице. «Специалисты МЧС Крыма осуществляют контроль за притоком и сбросом воды в Крымских водохранилищах», — уточняют в МЧС.
Кроме того, по приказу министра чрезвычайных ситуаций Республики Сергея Шахова, на базе чрезвычайного ведомства созданы оперативные группы для мониторинга на наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления прилегающих территорий в черте населенного пункта. Специалисты в составе группы отслеживают уровень воды на различных участках, и мониторят состояние русел рек и пропускной режим водоемов.
«Специалисты МЧС Крыма находятся в постоянной боевой готовности к оперативному реагированию на различные чрезвычайные происшествия, в том числе и ликвидации угрозы ЧП связанных с весенним пропуском паводковых вод, и обильным выпадением осадков — цитирует
В чрезвычайном ведомстве призывают сотрудников ЖКХ и муниципальных органов власти уделить особое внимание состоянию дренажных систем, очистке от мусора ливневых канализаций и проверке работоспособности коллекторов и насосных станций.
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