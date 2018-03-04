В Ялте река вышла из берегов и подтопила частные дома

Источник: РИА "Новости"

«Накануне в службу спасения поступила информация о частичном подтоплении, в связи с обильными осадками, близлежащей территории по улице Ленина в Ялте. Были оповещены муниципальные службы города. В ходе мониторинга оперативной группой 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым было установлено, что на данный момент ситуация с подтоплением стабилизировалась, осадки ушли естественным путем», — уточняется в сообщении.

Кроме того, спасатели взяли на особый контроль реки Бахчисарайского и Симферопольского района, а также в крымской столице. «Специалисты МЧС Крыма осуществляют контроль за притоком и сбросом воды в Крымских водохранилищах», — уточняют в МЧС.

Кроме того, по приказу министра чрезвычайных ситуаций Республики Сергея Шахова, на базе чрезвычайного ведомства созданы оперативные группы для мониторинга на наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления прилегающих территорий в черте населенного пункта. Специалисты в составе группы отслеживают уровень воды на различных участках, и мониторят состояние русел рек и пропускной режим водоемов.

«Специалисты МЧС Крыма находятся в постоянной боевой готовности к оперативному реагированию на различные чрезвычайные происшествия, в том числе и ликвидации угрозы ЧП связанных с весенним пропуском паводковых вод, и обильным выпадением осадков — цитирует пресс-служба главу ведомства. — Ситуация с подъемом воды в основных реках полуострова находится на строгом контроле МЧС Крыма».