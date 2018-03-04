В Самарской области женщина выпила уксус и отправилась в больницу

73-летняя пенсионерка, живущая в Автозаводском районе Тольятти перепутала бутылки и по ошибке глотнула из той, где был 70% уксус. Женщина получила ожог пищевода и была госпитализирована в горбольницу Тольятти, сообщает «СитиТрафик».