Крыша строящегося катка обрушилась в Подмосковье
По данным МЧС, пострадавших нет.
По данным МЧС, пострадавших нет.
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Обрушение крыши строящегося катка произошло в Истринском районе Московской области, никто не пострадал, сообщили в воскресенье ТАСС в
«В поселке Первомайский Истринского района произошло обрушение крыши строящегося катка, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.
В свою очередь источник агентства в экстренных службах сообщил, что причиной обрушения стал скопившийся на кровле снег. Площадь обрушения составила 500 кв. метров.
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