В Олимпийском парке Сочи произошел пожар
В Сочи днем 4 марта загорелись торговые павильоны в Олимпийском парке.
В Сочи днем 4 марта загорелись торговые павильоны в Олимпийском парке.
Сообщение о возгорании в Нижнеимеретинской низменности на улице Международной поступило в 14:59.
Загорелись два киоска. Один из них, павильон велопроката площадью 8 кв. метров, был полностью охвачен огнем, сгорело пять велосипедов. Также огонь повредил киоск с сувенирной продукцией площадью 2 кв. метра.
В 15:16 пожар полностью потушили. Пострадавших нет.
В ликвидации задействовали два пожарных расчета и восемь спасателей.
На месте работает дознаватель, устанавливается причина возгорания, сообщили в
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