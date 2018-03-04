В Олимпийском парке Сочи произошел пожар

Сообщение о возгорании в Нижнеимеретинской низменности на улице Международной поступило в 14:59.

Загорелись два киоска. Один из них, павильон велопроката площадью 8 кв. метров, был полностью охвачен огнем, сгорело пять велосипедов. Также огонь повредил киоск с сувенирной продукцией площадью 2 кв. метра.

В 15:16 пожар полностью потушили. Пострадавших нет.

В ликвидации задействовали два пожарных расчета и восемь спасателей.

На месте работает дознаватель, устанавливается причина возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bf5tOMwAsxO/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bf5tOMwAsxO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Пожар произошел днем 4 марта в Нижнеимеретинской низменности. • По данным пресс-службы краевого управления МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 14.59. На территории Олимпийского парка загорелись два киоска. Один из них – пункт велопроката – сгорел полностью. В нем находились 5 велосипедов. Второй, с сувенирной продукцией, поврежден огнем. • В 15.09 произошла локализация пожара, в 15.16 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 2 пожарных расчета. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Благодарим подписчика за видео. • Больше новостей и информации на нашем канале в Телеграм (ссылка в профиле) • ‼️Присылайте материал нам в Директ или на почту (ссылка в профиле)‼️ #ЧП #Дтп #ТипичныйСочи #Полиция #Мвд #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #краснаяполяна #Сочи2014 #любимыйсочи #Сочи2018 #Краснодарскийкрай #краснодар</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chp_sochi/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ЧП СОЧИ ?</a> (@chp_sochi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-04T12:51:39+00:00">Мар 4, 2018 в 4:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.