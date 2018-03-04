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17:00 (мск), источник: ЮГА.ру

В Олимпийском парке Сочи произошел пожар

В Сочи днем 4 марта загорелись торговые павильоны в Олимпийском парке.

Сообщение о возгорании в Нижнеимеретинской низменности на улице Международной поступило в 14:59.

Загорелись два киоска. Один из них, павильон велопроката площадью 8 кв. метров, был полностью охвачен огнем, сгорело пять велосипедов. Также огонь повредил киоск с сувенирной продукцией площадью 2 кв. метра.

В 15:16 пожар полностью потушили. Пострадавших нет.

В ликвидации задействовали два пожарных расчета и восемь спасателей.

На месте работает дознаватель, устанавливается причина возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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