У кафе на проспекте Революции в Воронеже мужчине проломили голову

Как сообщают в пресс-службе областного управления МВД, в полицию информация о пострадавшем поступила из больницы, куда его доставили с диагнозом «перелом основания черепа». Выяснилось, что преступление было совершено рядом с одним из кафе на проспекте Революции. Согласно предварительной информации, около двух часов ночи 21 февраля у пострадавшего произошел конфликт с двумя мужчинами, во время которого он получил серьезные травмы.