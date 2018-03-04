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4 марта, источник: 36on.ru

У кафе на проспекте Революции в Воронеже мужчине проломили голову

В Воронеже полиция расследует уголовное дело по факту жестокого избиения 30-летнего местного жителя.

Как сообщают в пресс-службе областного управления МВД, в полицию информация о пострадавшем поступила из больницы, куда его доставили с диагнозом «перелом основания черепа». Выяснилось, что преступление было совершено рядом с одним из кафе на проспекте Революции. Согласно предварительной информации, около двух часов ночи 21 февраля у пострадавшего произошел конфликт с двумя мужчинами, во время которого он получил серьезные травмы.

В настоящее время подозреваемые в избиении задержаны. Ими оказались двое воронежцев 20 и 24 лет. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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