У кафе на проспекте Революции в Воронеже мужчине проломили голову
В Воронеже полиция расследует уголовное дело по факту жестокого избиения 30-летнего местного жителя.
В Воронеже полиция расследует уголовное дело по факту жестокого избиения 30-летнего местного жителя.
Как сообщают в
В настоящее время подозреваемые в избиении задержаны. Ими оказались двое воронежцев 20 и 24 лет. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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