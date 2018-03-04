Полиция назвала основные способы угона автомобилей

Также преступники разбивают стекла, чтобы проникнуть внутрь, или элементарно похищают ключ у владельца.
Автоугонщикам не чужды современные технологии. Многие из них обладают устройствами, имитирующими радиосигнал оригинального пульта управления дверными замками, которые позволяют обмануть сигнализацию.
Специальная техника помогает угонщикам обманывать и другую специальную противоугонную систему — иммобилайзер.
Для этого применяются так называемые программаторы иммобилайзера. Они подключаются к автомобилю и записывают данные ключа зажигания или смарт-ключа, который есть у угонщика.
С помощью устройства под названием «удочка» угонщики перехватывают сигнал смарт-ключа водителя, когда тот отошел от машины (например, оставил ее на парковке и ушел в магазин).
Автоугонщики научились глушить так называемые тревожные сигналы, которые срабатывают в случае кражи.
Эти устройства создают радиопомехи, которые блокируют передачу сигналов. Такой «глушилкой» угонщики, например, могут прервать сигнал с координатами автомобиля.
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