Полиция назвала основные способы угона автомобилей

Источник: Sputnik

Также преступники разбивают стекла, чтобы проникнуть внутрь, или элементарно похищают ключ у владельца.

Автоугонщикам не чужды современные технологии. Многие из них обладают устройствами, имитирующими радиосигнал оригинального пульта управления дверными замками, которые позволяют обмануть сигнализацию.

Специальная техника помогает угонщикам обманывать и другую специальную противоугонную систему — иммобилайзер.

Для этого применяются так называемые программаторы иммобилайзера. Они подключаются к автомобилю и записывают данные ключа зажигания или смарт-ключа, который есть у угонщика.

С помощью устройства под названием «удочка» угонщики перехватывают сигнал смарт-ключа водителя, когда тот отошел от машины (например, оставил ее на парковке и ушел в магазин).

Автоугонщики научились глушить так называемые тревожные сигналы, которые срабатывают в случае кражи.