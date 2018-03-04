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4 марта, источник: РИА Новости

Под Самарой в ДТП погибли три человека

Три человека, в том числе девочка 2004 года рождения, погибли в результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло в 14.50 (13.50 мск) 4 марта на 1098-м километре автодороги М-5 «Урал».

«По предварительной информации… 38-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны города Уфа в сторону областной столицы, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем Volvo под управлением мужчины 1960 года рождения, двигавшимся во встречном направлении. После столкновения грузовиков произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21140 под управлением мужчины 1979 года рождения», — говорится в сообщении.

«В результате ДТП водители автомобилей Mercedes и ВАЗ 21140 и пассажир отечественного автомобиля — девочка 2004 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Volvo и пассажир ВАЗ 21140 — женщина — с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении.

По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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