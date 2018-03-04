Собчак сообщила, что на нее напали в центре Москвы
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы, сообщает
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы, сообщает
«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал Алан Загоев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. С криками “Это за Жириновского” он вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что охрана задержала хулигана.
«Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия», — сообщает штаб Собчак.
Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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