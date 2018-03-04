Собчак сообщила, что на нее напали в центре Москвы

«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал Алан Загоев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. С криками “Это за Жириновского” он вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала», — говорится в сообщении.

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.