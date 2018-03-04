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17:30 (мск), источник: РИА Новости

Собчак сообщила, что на нее напали в центре Москвы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы, сообщает пресс-служба предвыборного штаба в воскресенье.

Источник: РИА Новости

«На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак напал Алан Загоев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. С криками “Это за Жириновского” он вылил на Собчак воду и сильно толкнул — так, что она упала», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что охрана задержала хулигана.

«Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия», — сообщает штаб Собчак.

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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