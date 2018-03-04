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17:26 (мск), источник: Интерфакс

Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Четыре человека погибли, более 22 человек получили травмы в воскресенье в результате обрушения жилого дома в Познани на западе Польши, сообщает польский телеканал ТВН24.

Источник: AFP 2018

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа, обрушились три из четырех этажей дома, отмечается в сообщении.

Источник: AFP 2018
Справка
Крупнейшие взрывы бытового газа в жилых домах с 2000 года

9 ноября в Ижевске обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. Первая версия — взрыв бытового газа. О других крупнейших случаях обрушения домов из-за взрыва газа — в справке «Ъ».

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