Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани

Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Четыре человека погибли, более 22 человек получили травмы в воскресенье в результате обрушения жилого дома в Познани на западе Польши, сообщает польский телеканал ТВН24.