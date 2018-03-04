Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Четыре человека погибли, более 22 человек получили травмы в воскресенье в результате обрушения жилого дома в Познани на западе Польши, сообщает польский телеканал ТВН24.
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