В Омске ночью обстреляли четыре автомобиля

Сегодня, 4 марта, в группе «REGIK55 ОМСК» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение жительницы дома № 209а по улице Масленникова в Омске. Она сообщила, что минувшей ночью неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна автомобилей. Всего пострадало четыре машины.