В Омске ночью обстреляли четыре автомобиля
Информация появилась в соцсети. Омичка ищет свидетелей происшествия.
Информация появилась в соцсети. Омичка ищет свидетелей происшествия.
Сегодня, 4 марта, в группе «REGIK55 ОМСК» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение жительницы дома № 209а по улице Масленникова в Омске. Она сообщила, что минувшей ночью неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна автомобилей. Всего пострадало четыре машины.
Омичка ищет в соцсети свидетелей данного инцидента. В комментариях подписчики группы предположили, что причиной вандализма стала зависть. Впрочем, все могло быть и результатом развлечения подростков. Девушке рекомендовали обратиться в полицию.
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