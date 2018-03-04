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18:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ночью обстреляли четыре автомобиля

Информация появилась в соцсети. Омичка ищет свидетелей происшествия.

Сегодня, 4 марта, в группе «REGIK55 ОМСК» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение жительницы дома № 209а по улице Масленникова в Омске. Она сообщила, что минувшей ночью неизвестные обстреляли из пневматического оружия окна автомобилей. Всего пострадало четыре машины.

Омичка ищет в соцсети свидетелей данного инцидента. В комментариях подписчики группы предположили, что причиной вандализма стала зависть. Впрочем, все могло быть и результатом развлечения подростков. Девушке рекомендовали обратиться в полицию.

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