В Воронежской области произошло возгорание газопровода
Пламя было оперативно устранено.
Пламя было оперативно устранено.
В Воронежской области, в районе села Писаревка (Кантемировский район) произошло возгорание магистрального газопровода.
В данный момент возгорание локализовано. Газопровод оперативно переведён в резерв, на месте работает экстренная ремонтная бригада. Выясняются причины произошедшего.
На потребителях это ЧП никак не отразилось.
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