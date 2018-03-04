В Воронежской области произошло возгорание газопровода

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В Воронежской области, в районе села Писаревка (Кантемировский район) произошло возгорание магистрального газопровода. Из-за утечки топлива в результате разгерметизации трубы возник факел, высотой около пяти метров — сообщают vesti.ru.

В данный момент возгорание локализовано. Газопровод оперативно переведён в резерв, на месте работает экстренная ремонтная бригада. Выясняются причины произошедшего.