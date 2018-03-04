Автомобиль попал под поезд в Добрушском районе

Автомобиль попал под поезд в Добрушском районе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нерегулируемом переезде недалеко от деревни Красная Буда в Добрушском районе вечером 3 марта автомобиль попал под поезд.