Автомобиль попал под поезд в Добрушском районе
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нерегулируемом переезде недалеко от деревни Красная Буда в Добрушском районе вечером 3 марта автомобиль попал под поезд.
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нерегулируемом переезде недалеко от деревни Красная Буда в Добрушском районе вечером 3 марта автомобиль попал под поезд.
Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в дежурной части управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло в сложных погодных условиях — была сильная метель и слабая видимость. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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