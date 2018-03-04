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18:09 (мск), источник: БЕЛТА

Автомобиль попал под поезд в Добрушском районе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нерегулируемом переезде недалеко от деревни Красная Буда в Добрушском районе вечером 3 марта автомобиль попал под поезд.

Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в дежурной части управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло в сложных погодных условиях — была сильная метель и слабая видимость. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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