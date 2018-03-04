Мальчик, пропавший в Бобровском районе, найден живым
В Воронежской области завершены поиски подростка, который пропал 3 марта в селе Чесменка Бобровского района — мальчик найден живым, сейчас все обстоятельства его исчезновения выясняются.
В Воронежской области завершены поиски подростка, который пропал 3 марта в селе Чесменка Бобровского района — мальчик найден живым, сейчас все обстоятельства его исчезновения выясняются.
Информация о том, что в селе под Воронежем пропал 15-летний подросток появилась в Сети в субботу поздно вечером. Сообщалось, что мальчик ушел из дома и исчез. Через несколько часов в официальной группе поискового отряда Лиза Алерт Воронеж был опубликован пост о том, что Руслан найден живым. Однако по словам мамы мальчика выяснилось, что подросток всего лишь вышел на связь, но дома он так и не появился.
И только во второй половине дня 4 марта появились сведения о том, что мальчик, действительно, найден. Причины и обстоятельства исчезновения подростка сейчас выясняются.
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