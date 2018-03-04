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4 марта, источник: ИА Башинформ

В Уфе 30 огнеборцев выехали на пожар в здании исправительной колонии

УФА, 4 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 4 марта в 21.25 поступило сообщение о возгорании обшивки потолка на втором этаже кирпичного двухэтажного административного здания исправительной колонии общего режима ИК-13 в Калининском районе.

На место происшествия выехали подразделения МЧС России — 10 единиц техники и 30 огнеборцев.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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