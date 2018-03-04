В Уфе 30 огнеборцев выехали на пожар в здании исправительной колонии
УФА, 4 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на пульт диспетчера
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УФА, 4 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на пульт диспетчера
На место происшествия выехали подразделения МЧС России — 10 единиц техники и 30 огнеборцев.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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