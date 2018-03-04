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4 марта, источник: РИА Новости

В Подмосковье на трассе перевернулся автобус

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два человека пострадали после того, как автобус перевернулся на трассе М-4 в Подмосковье из-за плохих погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«Около 21.50 на 45-м километре трассы М-4 перевернулся автобус. В результате ДТП два человека пострадали», — сказал дежурный офицер.

По его словам, одна из причин ДТП — плохие погодные условия. По данным полиции, автобус не сталкивался с другими транспортными средствами.

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