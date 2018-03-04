В Подмосковье на трассе перевернулся автобус
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два человека пострадали после того, как автобус перевернулся на трассе М-4 в Подмосковье
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два человека пострадали после того, как автобус перевернулся на трассе М-4 в Подмосковье
«Около 21.50 на 45-м километре трассы М-4 перевернулся автобус. В результате ДТП два человека пострадали», — сказал дежурный офицер.
По его словам, одна из причин ДТП — плохие погодные условия. По данным полиции, автобус не сталкивался с другими транспортными средствами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.