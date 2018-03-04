В Киеве украли бюст Леси Украинки с фасада музея поэтессы

Леся Украинка жила в доме по адресу улица Саксаганского, 97 на протяжении десяти лет — с 1899 по 1909 год. Музей, посвященный ее творчеству, открыли здесь в 1960 году. Памятный бюст установили в 1971 году в честь столетнего юбилея со дня рождения поэтессы.