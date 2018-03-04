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4 марта, источник: РИА Новости

В Киеве украли бюст Леси Украинки с фасада музея поэтессы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Киеве неизвестные украли бюст Леси Украинки и памятную доску с фасада здания музея поэтессы. Об этом сообщили на странице пресс-службы Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Facebook.

Источник: РИА Новости

Леся Украинка жила в доме по адресу улица Саксаганского, 97 на протяжении десяти лет — с 1899 по 1909 год. Музей, посвященный ее творчеству, открыли здесь в 1960 году. Памятный бюст установили в 1971 году в честь столетнего юбилея со дня рождения поэтессы.

Правоохранительные органы Украины уже открыли уголовное дело по факту пропажи выполненной из бронзы композиции.

Ранее в феврале в Киеве вандалы осквернили могилу поэтессы, украв с памятника бронзовые гирлянды.

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