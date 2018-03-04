В Анкаре временно закроют посольство США из-за угрозы безопасности
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта
«Посольство в Анкаре информирует граждан США, что посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года
Посольство сообщит об открытии, как только его работа будет возобновлена. В это время будут оказываться только экстренные услуги. Отмечается, что вопросы, касающиеся украденных паспортов или нотариальных услуг, не являются экстренными. Собеседования для получения визы и другие «плановые мероприятия» отменены.
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