В Анкаре временно закроют посольство США из-за угрозы безопасности

«Посольство в Анкаре информирует граждан США, что посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности», — говорится в заявлении.

Посольство сообщит об открытии, как только его работа будет возобновлена. В это время будут оказываться только экстренные услуги. Отмечается, что вопросы, касающиеся украденных паспортов или нотариальных услуг, не являются экстренными. Собеседования для получения визы и другие «плановые мероприятия» отменены.