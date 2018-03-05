Молодой жительнице Приморья грозит крупный штраф или лишение свободы за «пьяную» езду

Ранее в ходе проверки сообщения гражданина о том, что по селу Сергеевка движется автомобиль под управлением женщины, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, наряд дорожно-патрульной службы остановил указанную автомашину. За рулем находилась 29-летняя жительница Пограничного района. Освидетельствование установило наличие алкоголя в ее крови.

Правонарушительницу доставили в отдел полиции. Гражданку проверили по базам ГИБДД и установили, что ранее она привлекалась к административной ответственности за «пьяную» езду на авто. В июне 2016 года за управление автомобилем в состоянии опьянения суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 5 месяцев.