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03:28 (мск), источник: РИА Новости

В Магадане из-за поломки бактерицидной лампы восемь детей получили ожоги

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Восемь детей получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы в детском саду Магадана, сообщает на официальном сайте областной прокуратуры.

«Воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз», — говорится в сообщении.

Добавляется, что заведующему детского сада внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования.

Бактерицидные лампы демонтированы.

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