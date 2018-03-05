В Магадане из-за поломки бактерицидной лампы восемь детей получили ожоги

«Воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз», — говорится в сообщении.
Добавляется, что заведующему детского сада внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования.
Бактерицидные лампы демонтированы.
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