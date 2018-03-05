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05:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Судно из Хабаровского края с тремя тоннами крабов задержали недалеко от Сахалина

Улов вернули в море.

Траулер «Председатель Ганслеп», принадлежащий ООО «Амуррыбпром» из Хабаровского края, задержали пограничники в Татарском проливе. На борту находились три тонны выловленных без разрешения крабов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области, траулер остановили 28 февраля. Судовые и промысловые документы говорили о том, что промысел крабов прекращен, а орудия добычи подняты на борт, и тем не менее на корабле обнаружился богатый улов.

«Судно осуществляло добычу краба-стригуна опилио в акватории Татарского пролива. В ходе проверки установлено, что капитану в период с 27 по 28 февраля было запрещено осуществлять добычу водных биологических ресурсов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, экипаж траулера обнаружил в районе промысла и поднял на борт 1,6 тысячи крабовых ловушек, принадлежащих «Амуррыбпрому».

Ихтиологи посчитали крабов жизнеспособными и выпустили их в море. В управлении ФСБ отмечают, что благодаря этому удалось предотвратить ущерб государству, превышающий 1,5 млн рублей.

На капитана траулера «Председатель Ганслеп» завели административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП — «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в российском море».

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