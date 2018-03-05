Судно из Хабаровского края с тремя тоннами крабов задержали недалеко от Сахалина
Улов вернули в море.
Улов вернули в море.
Траулер «Председатель Ганслеп», принадлежащий ООО «Амуррыбпром» из Хабаровского края, задержали пограничники в Татарском проливе. На борту находились три тонны выловленных без разрешения крабов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
Как рассказали в
«Судно осуществляло добычу
Ихтиологи посчитали крабов жизнеспособными и выпустили их в море. В управлении ФСБ отмечают, что благодаря этому удалось предотвратить ущерб государству, превышающий 1,5 млн рублей.
На капитана траулера «Председатель Ганслеп» завели административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП — «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в российском море».
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