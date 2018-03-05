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05:53 (мск), источник: Восток Медиа

Хитрость с документами не помогла хабаровчанину вернуть проданную лодку

В дальневосточной столице полиция задержала предприимчивого мужчину, который украл свою лодку у нового владельца. Злоумышленник оставил документы на транспортное средство у себя и решил этим воспользоваться, вернув себе имущество.

В правоохранительные органы за помощью обратилась жительница частного дома на улице Чукотской в Хабаровске. Неизвестный выломал стену сарая и похитил алюминиевую лодку отечественного производства стоимостью 70 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что раньше ею пользовался муж потерпевшей, а после его смерти плавсредство не эксплуатировалось и просто стояло в подсобном помещении.

Оперативники установили, что к краже причастен прежний собственник лодки. После продажи имущества он оставил у себя документы, а когда узнал, что лодка не используется, то нанял грузовик и перевёз плавсредство на специализированную станцию в Индустриальном районе города.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские изъяли похищенное и задержали 52-летнего фигуранта. Злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путём. Мужчина сказал, что планировал оставить лодку себе и использовать на правах владельца. Полицейские возбудили против горожанина уголовное дело по статье «Кража», а его самого отпустили под подписку о невыезде.

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