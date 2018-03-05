Десять ДТП с участием пешеходов произошло в Новосибирске за выходные
Среди пострадавших двое детей — пяти и пятнадцати лет.
Среди пострадавших двое детей — пяти и пятнадцати лет.
Четыре столкновения и шесть наездов на пешеходов зарегистрировали в Новосибирске в минувшие выходные, 3 и 4 марта. Два из них произошли с несовершеннолетними.
Так 3 марта у дома по адресу улица Челюскинцев, 15а водитель за рулем автомобиля «Хонда Црв» ехал в сторону улицы Ленина и наехал на 15-летнего мальчика, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Подростка доставили в больницу с ушибом головы.
А 4 марта у дома по адресу улица Дуси Ковальчук, 238 под колеса автомобиля попал пятилетний ребенок. Водитель за рулем автомобиля «Тойота Хайлендер» ехал вдоль дома со стороны улицы Балакирева в сторону улицы Нарымская. Мальчик выбежал
— В результате ДТП пятилетний ребенок с ушибами и ссадинами доставлен в больницу, — рассказывают в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
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