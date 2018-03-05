Из арендованных квартир житель Приморья продавал всё имущество

Житель Уссурийска приехал в Находку и в течение трёх дней по одной и той же схеме преступной похищал имущество в арендованных квартирах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В сентябре 2017 года мужчина прибыл Находку, где в течение трех дней совершил четыре кражи, используя одну и ту же преступную схему. На интернет-сайте мужчина находил объявления о посуточной сдаче квартир и заключал с арендодателем договор на несколько суток. Как оказалось, злоумышленник использовал паспорт других людей.

После того как мужчина получал ключи от квартиры он похищал имущество, находящееся в квартире и продавал его. Таким образом преступник причинил ущерб на общую сумму почти 120 тысяч рублей.