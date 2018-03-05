Из арендованных квартир житель Приморья продавал всё имущество
Преступник причинил ущерб на общую сумму почти 120 тысяч рублей.
Преступник причинил ущерб на общую сумму почти 120 тысяч рублей.
Житель Уссурийска приехал в Находку и в течение трёх дней по одной и той же схеме преступной похищал имущество в арендованных квартирах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В сентябре 2017 года мужчина прибыл Находку, где в течение трех дней совершил четыре кражи, используя одну и ту же преступную схему. На
После того как мужчина получал ключи от квартиры он похищал имущество, находящееся в квартире и продавал его. Таким образом преступник причинил ущерб на общую сумму почти 120 тысяч рублей.
Признав подсудимого виновным, в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ суд назначил ему наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.