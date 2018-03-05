Трамвай задавил пенсионера под окнами учкорпуса РГППУ в Екатеринбурге

66-летний мужчина погиб 4 марта под колесами трамвая в Екатеринбурге. Происшествие случилось около 11.55 неподалеку от 1-го учебного корпуса РГППУ, расположенного на улице Машиностроителей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД уральской столицы, трамвай ехал со стороны Ильича в направлении Кировоградской, когда перед ним на путях оказался пешеход. По словам машиниста, он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.