Трамвай задавил пенсионера под окнами учкорпуса РГППУ в Екатеринбурге
Машинист не успел затормозить.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Машинист не успел затормозить.
66-летний мужчина погиб 4 марта под колесами трамвая в Екатеринбурге. Происшествие случилось около 11.55 неподалеку от 1-го учебного корпуса РГППУ, расположенного на улице Машиностроителей.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД уральской столицы, трамвай ехал со стороны Ильича в направлении Кировоградской, когда перед ним на путях оказался пешеход. По словам машиниста, он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.