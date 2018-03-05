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06:46 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае владелица турфирмы обманула клиентов на 1,5 млн рублей

В Зеленогорске директор местной туристической фирмы подозревается в обмане 19-ти клиентов. В общей сумме за полгода мошенница украла 1,5 млн рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по краю, 31-летняя глава фирмы заключала с клиентами договора на путёвки, однако в итоге покупатели так и не увидели билетов. «Как выяснили полицейские, подозреваемая не приобретала путевки, а полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве.

В отношении директора турфирмы следователи возбудили уголовное дело статье «Мошенничество». Ей грозит до 5-ти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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