В Красноярском крае владелица турфирмы обманула клиентов на 1,5 млн рублей

Как рассказали в ГУ МВД по краю, 31-летняя глава фирмы заключала с клиентами договора на путёвки, однако в итоге покупатели так и не увидели билетов. «Как выяснили полицейские, подозреваемая не приобретала путевки, а полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве.