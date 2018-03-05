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07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель без документов устроил ДТП с тремя пострадавшими в Новосибирске

Авария произошла накануне днем, 4 марта в Дзержинском районе, об этом сообщили очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Водитель без документов устроил ДТП с тремя пострадавшими в Новосибирске, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Столкновение произошло днем 4 марта в Дзержинском районе. Водитель за рулем седана «Toyota» двигался по улице Волочаевской с большой скоростью, в какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль выбросило на внедорожник «Toyota Land Cruiser».

В результате аварии пострадали три человека. Водитель седана госпитализирован с переломом шеи, также различные травмы получили двое его пассажиров.

По словам очевидцев, у водителя седана не было документов на автомобиль. Кроме того, мужчина пытался спрятать свой паспорт.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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