Водитель без документов устроил ДТП с тремя пострадавшими в Новосибирске, об этом рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Столкновение произошло днем 4 марта в Дзержинском районе. Водитель за рулем седана «Toyota» двигался по улице Волочаевской с большой скоростью, в какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль выбросило на внедорожник «Toyota Land Cruiser».

В результате аварии пострадали три человека. Водитель седана госпитализирован с переломом шеи, также различные травмы получили двое его пассажиров.

По словам очевидцев, у водителя седана не было документов на автомобиль. Кроме того, мужчина пытался спрятать свой паспорт.