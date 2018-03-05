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07:25 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге Сортировку вновь затопило из-за аварии

В Екатеринбурге затопило проезжую часть из-за аварии, сообщают очевидцы. «Река на Расточной-Монтажников», — проинформировал пользователь паблика «Инцидент Екатеринбург», подкрепив свои слова фотофактом.

В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» уточнили, что прорвало трубу диаметром 200 мм. На место уже прибыла аварийная бригада, которая отключает поврежденный водовод.

Отметим, что Сортировку из-за аварии уже топило месяц назад.

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