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06:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Саянске пожарные спасли пожилую женщину

В микрорайоне Юбилейный Саянска 4 марта 2018 года загорелся железобетонный склад.

В микрорайоне Юбилейный Саянска 4 марта 2018 года загорелся железобетонный склад. Пожарные вынесли из горящего здания работницу 1948 года рождения. Её госпитализировали с ожогами. Об этом «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Иркутской области.

На момент прибытия пожарной службы на складе площадью 775 кв. м было сильное задымление. Для тушения здания потребовалось 16 человек и 25 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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