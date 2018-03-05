В Саянске пожарные спасли пожилую женщину
В микрорайоне Юбилейный Саянска 4 марта 2018 года загорелся железобетонный склад.
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В микрорайоне Юбилейный Саянска 4 марта 2018 года загорелся железобетонный склад.
В микрорайоне Юбилейный Саянска 4 марта 2018 года загорелся железобетонный склад. Пожарные вынесли из горящего здания работницу 1948 года рождения. Её госпитализировали с ожогами. Об этом «Байкал Инфо» сообщили в
На момент прибытия пожарной службы на складе площадью 775 кв. м было сильное задымление. Для тушения здания потребовалось 16 человек и 25 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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