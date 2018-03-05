В Саянске пожарные спасли пожилую женщину

В микрорайоне Юбилейный Саянска 4 марта 2018 года загорелся железобетонный склад. Пожарные вынесли из горящего здания работницу 1948 года рождения. Её госпитализировали с ожогами. Об этом «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Иркутской области.