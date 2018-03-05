Подробности ДТП под Добрушем: легче всего отделался задержанный
МИНСК, 5 мар — Sputnik. Автомобиль ГАЗель, в котором находились сотрудники Добрушского РОВД, попал под тепловоз на железнодорожном переезде в Добрушксом районе, сообщили в ГАИ УВД Гомельской области.
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