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07:17 (мск), источник: Sputnik.by

Подробности ДТП под Добрушем: легче всего отделался задержанный

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Автомобиль ГАЗель, в котором находились сотрудники Добрушского РОВД, попал под тепловоз на железнодорожном переезде в Добрушксом районе, сообщили в ГАИ УВД Гомельской области.

Источник: Sputnik.by

Один милиционер погиб на месте ДТП, два других доставлены с различными травмами в больницу. Позже один из них из-за тяжелого состояния был переведен в Гомельскую областную больницу. Задержанный также госпитализирован с ушибленной травмой бедра.

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Авария произошла когда сотрудники РОВД возвращались с вызова в деревню Усохская Буда. Их вызвали туда из-за драки между местными жителями. Они везли в автомобиле одного хулиганов — на медицинское освидетельствование.

Погодные условия 3 марта в момент ДТП были крайне сложными — шел сильный снег, метель, видимость была значительно снижена. Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

С погибшим в ДТП 32-летним сотрудником РОВД сегодня простятся в Добруше. У него осталась жена и двое детей.

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