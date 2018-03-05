Сумма взяток в России за год выросла почти в три раза, до 7 млрд рублей

«Суммы установленных взяток значительно выросли. Так, общая сумма полученных взяток по всем зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 6,7 миллиарда рублей», — говорится в бюллетене.

В 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 миллиарда рублей, что почти в три раза меньше по сравнению с 2017 годом.