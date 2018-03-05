Сумма взяток в России за год выросла почти в три раза, до 7 млрд рублей
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Общая сумма выявленных в 2017 году взяток в РФ достигает почти 7 миллиардов рублей, что почти в три раза больше суммы, зафиксированной годом ранее, сообщается в информационном бюллетене Национального антикоррупционного комитета.
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