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17:03 (мск), источник: РИА Новости

Сумма взяток в России за год выросла почти в три раза, до 7 млрд рублей

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Общая сумма выявленных в 2017 году взяток в РФ достигает почти 7 миллиардов рублей, что почти в три раза больше суммы, зафиксированной годом ранее, сообщается в информационном бюллетене Национального антикоррупционного комитета.

Источник: РИА Новости

«Суммы установленных взяток значительно выросли. Так, общая сумма полученных взяток по всем зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 6,7 миллиарда рублей», — говорится в бюллетене.

В 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 миллиарда рублей, что почти в три раза меньше по сравнению с 2017 годом.

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