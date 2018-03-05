В Самаре иномарка не пропустила «Весту»: пострадала женщина

В Самаре в воскресенье, 4 марта, на улице Авроры произошло ДТП. Столкнулись «Toyota Corolla» и «Лада Веста».

По данным ГУ МВД России по региону, 29-летний водитель иномарки ехал по улице Авроры и при повороте на улицу Дыбенко не уступил дорогу отечественной легковушке, которая ехала во встречном направлении. В результате «Веста» протаранила иномарку. У автомобиля «Toyota Corolla» серьезная вмятина на дверях с правой стороны.