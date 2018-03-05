В Самаре иномарка не пропустила «Весту»: пострадала женщина
У пострадавшей ушиб головы.
У пострадавшей ушиб головы.
В Самаре в воскресенье, 4 марта, на улице Авроры произошло ДТП. Столкнулись «Toyota Corolla» и «Лада Веста».
По данным ГУ МВД России по региону, 29-летний водитель иномарки ехал по улице Авроры и при повороте на улицу Дыбенко не уступил дорогу отечественной легковушке, которая ехала во встречном направлении. В результате «Веста» протаранила иномарку. У автомобиля «Toyota Corolla» серьезная вмятина на дверях с правой стороны.
В ДТП пострадала 53-летняя пассажирка «Лады Весты». У женщины ушиб головы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, после которой примут процессуальное решение.
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