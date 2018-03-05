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17:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре иномарка не пропустила «Весту»: пострадала женщина

У пострадавшей ушиб головы.

В Самаре в воскресенье, 4 марта, на улице Авроры произошло ДТП. Столкнулись «Toyota Corolla» и «Лада Веста».

По данным ГУ МВД России по региону, 29-летний водитель иномарки ехал по улице Авроры и при повороте на улицу Дыбенко не уступил дорогу отечественной легковушке, которая ехала во встречном направлении. В результате «Веста» протаранила иномарку. У автомобиля «Toyota Corolla» серьезная вмятина на дверях с правой стороны.

В ДТП пострадала 53-летняя пассажирка «Лады Весты». У женщины ушиб головы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, после которой примут процессуальное решение.

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