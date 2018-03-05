В Казани женщина продавала несуществующие места в детские сады
В Казани будут судить 38-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве, сообщает прокуратура РТ.
В Казани будут судить 38-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве, сообщает прокуратура РТ.
Установлено, что в 2015 году обвиняемая предложила местной жительнице за вознаграждение помочь в оформлении её малолетнего ребенка без очереди в детский сад. Однако, получив от потерпевшей 20 тысяч рублей, женщина в тот же день скрылась.
Свою вину она полностью признала. В настоящее время уголовное дело направлено в
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