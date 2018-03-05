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17:00 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани женщина продавала несуществующие места в детские сады

В Казани будут судить 38-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве, сообщает прокуратура РТ.

Источник: Prokazan.ru

Установлено, что в 2015 году обвиняемая предложила местной жительнице за вознаграждение помочь в оформлении её малолетнего ребенка без очереди в детский сад. Однако, получив от потерпевшей 20 тысяч рублей, женщина в тот же день скрылась.

Свою вину она полностью признала. В настоящее время уголовное дело направлено в Ново-Савиновский суд для рассмотрения по существу.

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