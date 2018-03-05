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16:50 (мск), источник: Daily Storm

В Японии на дом упала килограммовая деталь самолета

Власти ищут летательный аппарат, от которого отвалился фрагмент.

Деталь самолета упала на находящийся неподалеку от международного аэропорта дом в японском городе Нарита. Местные СМИ не сообщают о пострадавших, но отмечают, что это не первое подобное событие в стране.

Вес детали — около килограмма, сообщает новостное агентство Kyodo. Обнаруженный после столкновения фрагмент был белого цвета, 25 сантиметров в ширину и 50 сантиметров в длину. Деталь отвалилась от одного из самолетов, летящих в международный аэропорт Нарита или взлетающих с него.

Местные власти пытаются определить, какой конкретно летательный аппарат потерял фрагмент, пишет Japan Times. Согласно законодательству Японии, авиакомпании обязаны оповещать, если от их самолетов в процессе взлета, посадки или полета отваливается деталь площадью более 100 квадратных сантиметров. Также важен вес: требуется сообщать об упавших металлических фрагментах весом более 100 грамм или неметаллических — более 200 грамм.

В Японии из-за высокой плотности населения и застройки часто появляются сообщения об отвалившихся фрагментах самолетов. В связи с этим законодательство страны пополнилось соответствующими нормами. В сентябре 2017 года панель от самолета «Королевских авиалиний» Голландии поразила автомобиль, который ехал в город Осака. В том же месяце «Японские авиалинии» дважды потеряли металлические фрагменты неподалеку от города Инашики. Все эти инциденты заносятся в специальный реестр, созданный правительством страны.

Фрагменты отваливаются не только от пассажирских, но и от военных самолетов. Особенно часто это стало происходить, когда в регионе появилось больше американских истребителей и бомбардировщиков. В 2017 году на севере Японии также обнаружили фрагмент и российского военного самолета.

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