В Японии на дом упала килограммовая деталь самолета

Деталь самолета упала на находящийся неподалеку от международного аэропорта дом в японском городе Нарита. Местные СМИ не сообщают о пострадавших, но отмечают, что это не первое подобное событие в стране.

Вес детали — около килограмма, сообщает новостное агентство Kyodo. Обнаруженный после столкновения фрагмент был белого цвета, 25 сантиметров в ширину и 50 сантиметров в длину. Деталь отвалилась от одного из самолетов, летящих в международный аэропорт Нарита или взлетающих с него.

Местные власти пытаются определить, какой конкретно летательный аппарат потерял фрагмент, пишет Japan Times. Согласно законодательству Японии, авиакомпании обязаны оповещать, если от их самолетов в процессе взлета, посадки или полета отваливается деталь площадью более 100 квадратных сантиметров. Также важен вес: требуется сообщать об упавших металлических фрагментах весом более 100 грамм или неметаллических — более 200 грамм.

В Японии из-за высокой плотности населения и застройки часто появляются сообщения об отвалившихся фрагментах самолетов. В связи с этим законодательство страны пополнилось соответствующими нормами. В сентябре 2017 года панель от самолета «Королевских авиалиний» Голландии поразила автомобиль, который ехал в город Осака. В том же месяце «Японские авиалинии» дважды потеряли металлические фрагменты неподалеку от города Инашики. Все эти инциденты заносятся в специальный реестр, созданный правительством страны.