Двое воронежцев вытащили пенсионерку из горящего дома

Двое воронежцев спасли пенсионерку из горящего дома в переулке Летчиков.

Пожар произошел 4 марта в Ленинском районе. Сотрудники районной управы Константин Дундуков и Максим Жуков совершали объезд территории, когда увидели столб дыма.

«Увидев дым, Константин и Максим, не раздумывая, бросились на помощь пожилой женщине и, рискуя собственной жизнью, помогли вытащить ее из горящего дома», — сообщили в управе.