Двое воронежцев вытащили пенсионерку из горящего дома
Спасателями оказались сотрудники управы Ленинского района.
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Спасателями оказались сотрудники управы Ленинского района.
Двое воронежцев спасли пенсионерку из горящего дома в переулке Летчиков.
Пожар произошел 4 марта в Ленинском районе. Сотрудники районной управы Константин Дундуков и Максим Жуков совершали объезд территории, когда увидели столб дыма.
«Увидев дым, Константин и Максим, не раздумывая, бросились на помощь пожилой женщине и, рискуя собственной жизнью, помогли вытащить ее из горящего дома», — сообщили в управе.
Пожар могла вызвать неисправная электропроводка. Как сообщили в
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