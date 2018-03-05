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17:12 (мск), источник: АиФ Черноземье

Двое воронежцев вытащили пенсионерку из горящего дома

Спасателями оказались сотрудники управы Ленинского района.

Двое воронежцев спасли пенсионерку из горящего дома в переулке Летчиков.

Пожар произошел 4 марта в Ленинском районе. Сотрудники районной управы Константин Дундуков и Максим Жуков совершали объезд территории, когда увидели столб дыма.

«Увидев дым, Константин и Максим, не раздумывая, бросились на помощь пожилой женщине и, рискуя собственной жизнью, помогли вытащить ее из горящего дома», — сообщили в управе.

Пожар могла вызвать неисправная электропроводка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь потушили спустя 37 минут после сообщения о возгорании.

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