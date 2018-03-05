В Новокуйбышевске на заводе «НЗМП» произошел выброс аммиака

— Мужья буквально «атаковали» наши телефоны. Мужчины просили закрыть все окна и двери в помещениях, по возможности не выходить на улицу. Но если придется, то только в головном уборе. А все из-за того, что на заводе произошел выброс аммиака. С утра идет снег, и если не прикрыть голову, то есть вероятность облысеть. Мы все очень переживаем, ведь у нас у всех зачесались головы. Что произошло и чего нам теперь опасаться?