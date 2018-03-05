В Новокуйбышевске на заводе «НЗМП» произошел выброс аммиака
Жительницы города жалуются на невыносимый зуд кожи головы и боятся облысеть.
Жительницы города жалуются на невыносимый зуд кожи головы и боятся облысеть.
В редакцию портала ProGorodSamara.ru обратились обеспокоенные жительницы Новокуйбышевска, чьи мужья работают на НЗМП. Они сообщили, что 5 марта около десяти часов утра произошел выброс аммиака.
— Мужья буквально «атаковали» наши телефоны. Мужчины просили закрыть все окна и двери в помещениях, по возможности не выходить на улицу. Но если придется, то только в головном уборе. А все
Нам удалось получить официальный комментарий от администрации города. По словам сотрудников мэрии, в 10:10 утра в холодильном отделении ООО «НЗМП» действительно сработали датчики загазованности по аммиаку.
Технологический персонал установки оперативно в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации остановил холодильное отделение, перекрыл запорной арматурой поврежденный участок штуцера на трубопроводе. Спустя 23 минуты аварийная ситуация была локализована.
— Организован ремонт поврежденного штуцера. Силами газоспасательного отряда организован контроль воздушной среды в помещениях установки и близ лежащих зданий. Угрозы персоналу, населению города нет. Все объекты завода работают в штатном режиме, — прокомментировали в мэрии.
Также администрацией города была направлена передвижная лаборатория, которая произвела замеры в трех точках города, по результатам замеров ПДК по аммиаку не зарегистрированы. Ситуация под контролем у служб МЧС и администрации города. Передвижная лаборатория переведена на круглосуточный режим.
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