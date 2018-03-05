Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
«Не по-человечески»: Ляшко обвинил РФ в том, что украинцы мерзнут
Энрике Иглесиас показал трогательное видео с одним из близнецов
Главный онколог Москвы рассказал, как избежать рак
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Семенович в прозрачной юбке показала несовершенства фигуры
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
СМИ: Украина подготовила "жесткий" ответ России
Сборную РФ могут отстранить от ЧМ-2018 — СМИ
В Приморье дальневосточный гектар дали на кладбище
В римском метро нашли дом военачальника II века
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
15Юбилейный «Оскар»
17:11 (мск), источник: 36on.ru

Два ребенка отравились угарным газом на левом берегу Воронежа

Очередное ЧП, связанное с отравлением угарным газом, произошло накануне, 4 марта, в областном центре: двух малышей отправили в больницу.

Инцидент случился в многоэтажке № 28/2, расположенной на Ленинском проспекте. О происшествии спасателям сообщили врачи скорой помощи. Как выяснилось, в квартире находились женщина и двое ее детей 4 и 2 лет. Малышей сразу же госпитализировали, диагностировав отравление. Как сообщили в пресс-службе городской Службы спасения, ЧП произошло из-за нарушений правил эксплуатации водонагревательной колонки.

Напомним, что в конце февраля от отравления угарным газом в Воронежской области погибло сразу пять человек. Первый инцидент случился на площади Ленина 22 февраля. В квартире дома № 4 нашли тела мальчиков 8 и 12 лет. Вторая трагедия в этот же день произошла в селе Лосево Семилукского района. В частном доме от отравления газом погибли 80-летняя женщина, ее 53-летний сын и 12-летняя внучка.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Воронеже из-за уборки снега на весь день перекроют одну из центральных улиц
Россию подготовили к отключению от мирового интернета
Новое приложение показывает, как ты записан у друзей в контактах
Видео дня. Как замерзают морские волны
Британцы публикуют фото опустевших полок в магазинах
Объем теневого банковского сектора за год вырос до $45 трлн
«Оскар» разошелся на мемы: над кем смеялись на церемонии
На плакатах известных фильмов белых актеров заменили темнокожими
Спорт
CAS: «Дело Мутко» рассматривается Мутко занимал пост министра спорта России во время ОИ в Сочи. В МОК убеждены, что российская сборная была вовлечена в систему подмены допинг-проб
Авто
Что купить за миллион? Выбираем секонд-хенд Какие подержанные бестселлеры можно купить за эту сумму сегодня?
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь