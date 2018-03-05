Два ребенка отравились угарным газом на левом берегу Воронежа
Очередное ЧП, связанное с отравлением угарным газом, произошло накануне, 4 марта, в областном центре: двух малышей отправили в больницу.
Очередное ЧП, связанное с отравлением угарным газом, произошло накануне, 4 марта, в областном центре: двух малышей отправили в больницу.
Инцидент случился в многоэтажке № 28/2, расположенной на Ленинском проспекте. О происшествии спасателям сообщили врачи скорой помощи. Как выяснилось, в квартире находились женщина и двое ее детей 4 и 2 лет. Малышей сразу же госпитализировали, диагностировав отравление. Как сообщили в
Напомним, что в конце февраля от отравления угарным газом в Воронежской области погибло сразу пять человек. Первый инцидент случился на площади Ленина 22 февраля. В квартире дома № 4 нашли тела мальчиков 8 и 12 лет. Вторая трагедия в этот же день произошла в селе Лосево Семилукского района. В частном доме от отравления газом погибли 80-летняя женщина, ее 53-летний сын и 12-летняя внучка.
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