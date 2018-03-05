Два ребенка отравились угарным газом на левом берегу Воронежа

Инцидент случился в многоэтажке № 28/2, расположенной на Ленинском проспекте. О происшествии спасателям сообщили врачи скорой помощи. Как выяснилось, в квартире находились женщина и двое ее детей 4 и 2 лет. Малышей сразу же госпитализировали, диагностировав отравление. Как сообщили в пресс-службе городской Службы спасения, ЧП произошло из-за нарушений правил эксплуатации водонагревательной колонки.

Напомним, что в конце февраля от отравления угарным газом в Воронежской области погибло сразу пять человек. Первый инцидент случился на площади Ленина 22 февраля. В квартире дома № 4 нашли тела мальчиков 8 и 12 лет. Вторая трагедия в этот же день произошла в селе Лосево Семилукского района. В частном доме от отравления газом погибли 80-летняя женщина, ее 53-летний сын и 12-летняя внучка.