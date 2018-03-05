Под Калининградом осудят бизнесмена после падения надгробия на ребенка
КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом в городе Светлом Калининградской области по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как надгробная стела памятника упала на ногу двухлетнего ребенка, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.
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