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17:21 (мск), источник: РИА Новости

Под Калининградом осудят бизнесмена после падения надгробия на ребенка

КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом в городе Светлом Калининградской области по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как надгробная стела памятника упала на ногу двухлетнего ребенка, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

Как следует из материалов дела, в марте 2017 года индивидуальный предприниматель приняла заказ на изготовление и установку памятника, для выполнения работ она привлекла двух человек, не имеющих специальных навыков для выполнения подобного рода работ. В результате надгробие оказалось не закреплено должным образом, и в сентябре 2017 года надгробная стела упала ребенку на ногу. Мальчик получил перелом ноги.

«В ходе предварительного следствия вина женщины подтверждена собранными по уголовному делу доказательствами: допросами свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела. Обвиняемая в полном объеме признала свою вину, возместила причиненный вред», — сказала Гацко.

Она отметила, что уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, максимальное наказание по которой составляет до 2 лет лишения свободы. Но учитывая все обстоятельства дела, следствие направило в Светловский городской суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением предпринимателю судебного штрафа.

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