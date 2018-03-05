Под Калининградом осудят бизнесмена после падения надгробия на ребенка

Как следует из материалов дела, в марте 2017 года индивидуальный предприниматель приняла заказ на изготовление и установку памятника, для выполнения работ она привлекла двух человек, не имеющих специальных навыков для выполнения подобного рода работ. В результате надгробие оказалось не закреплено должным образом, и в сентябре 2017 года надгробная стела упала ребенку на ногу. Мальчик получил перелом ноги.

«В ходе предварительного следствия вина женщины подтверждена собранными по уголовному делу доказательствами: допросами свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела. Обвиняемая в полном объеме признала свою вину, возместила причиненный вред», — сказала Гацко.